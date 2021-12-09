9 Ara 2021 18:26
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News Code: 84571461
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Bageri: Viyana’da anlaşmaya varmamak için bir engel yoktur

Bageri: Viyana’da anlaşmaya varmamak için bir engel yoktur

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, gerekli altyapının hazırlanması durumunda anlaşmaya varmamak için bir sebep yoktur.

Komisyon toplantısı sonrası Bageri yaptığı açıklamada toplantıda İran dahil tüm taraflar görüşmelerin gelecek süreci ile görüşlerini açıkladılar.

Bageri, İran heyeti oturumda, kendi görüşleri doğrultusunda geçmiş oturumlarda görüşmeler yolunu açıkladığını ve ciddiyetle kendi tutumunu sürdürdüğünü ve mücakereler için ciddi iradeye sahip olduğunu bildirdi.

Bageri, tarafların görüşmelerin devamı yönünde karara varmaları iki tarafın yakınlaşmak istediklerini gösterdiğini söyledi.

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