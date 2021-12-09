Bageri: Viyana’da anlaşmaya varmamak için bir engel yoktur

Komisyon toplantısı sonrası Bageri yaptığı açıklamada toplantıda İran dahil tüm taraflar görüşmelerin gelecek süreci ile görüşlerini açıkladılar.

Bageri, İran heyeti oturumda, kendi görüşleri doğrultusunda geçmiş oturumlarda görüşmeler yolunu açıkladığını ve ciddiyetle kendi tutumunu sürdürdüğünü ve mücakereler için ciddi iradeye sahip olduğunu bildirdi.

Bageri, tarafların görüşmelerin devamı yönünde karara varmaları iki tarafın yakınlaşmak istediklerini gösterdiğini söyledi.

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2012