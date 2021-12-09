Emir Abdullahiyan: İran müzakere takımı anlaşmaya varmak için Viyana’da kalacaktır

AB Dış Politika Komiseri Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Emir Abdullahiyan, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile yakın işbirliği olduğunu ve bu doğrultuda İran Atom Enerjisi Kurumundan bir heyetin ajans yetkililerle mücakereler için Viyana’ya gideceğini bildirdi.

Emir Abdullahiyan, Viyana müzakerelerine değinerek İran’Iniyi bir anlaşmaya varabilmek için gereken iyiniyet ve ciddiyete sahip olduğunu belirtti ve 3 Avrupa ülkesi tarafından basını kullanarak yaratılan negative atmosferin anlaşma sürecini yavaşlatacak bir etken olduğunu söyledi.

Karşı taraftan şu ana kadar yapıcı ve ieriye dönük bir öneri almadıklarını ifade eden Emir Abdullahiyan bunun karşı tarafın müzakerelere başlama varlığı ile çeliştiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Son 8 yılda yeterince konuşulmuş ve gerçekleşmeyen vaatler verilmiştir, artık eyleme geçme zamanıdır ve biz iyi ve ciddi bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz. ‘’ dedi.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Karşı tarafın ambargoların tam kaldırılması veya kendi tek tarafları kaygılarını gidermeye çalıştıkları husularındaki ciyetlerinde şüphelerimiz vardır. Umarın batılı ülkeler iyi niyet ve yaratıcı fikirlerle müzakerelere katılıt, bu durumda müzakerelerde ilerlemeye şahit oluruz. ‘’ dedi.

Viyana’da bugün başlayacak olan nükleer mücakereler zarar verebilecek sorunlara değinen Borrell, tüm tarafların işbirliği ile Viyana müzakerelerin bir anlaşmaya ilerlemesini temenni etti.

Borrel ABD ve 3 Avrupa ülkesi yetkililerine müzakerelerin gerçekçi olması ve tarafların ilerleme hissetmesi gereğini bildirdiğini ifade ederek, İran ve ajans arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu ve mevcut müzakerelerin mevcut işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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2012