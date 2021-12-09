Galibaf, İSİPAB İcra Komitesinin 46. toplantısına katılıyor

İstanbul Havaalanında İran-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri tarafından karşılanan Galibaf, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişmesii temenni etti.

Bageri, İstanbul’da ISPAB toplantısında bir konuşma yapacak ve bazı ikili temaslar gerçekleştirecektir.

AA’nın bildirdiğine göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek İSİPAB İcra Komitesinin 46'ncı toplantısının açılışında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İSİPAB Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass konuşma yapacak.

Ayrıca İSİPAB Genel Komitesinin 23. oturumu da icra edilecek. Oturumun açılışında Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay konuşacak.

Bu arada, Arap Grubu İstişare Toplantısı, Asya Grubu İstişare Toplantısı ile Afrika Grubu İstişare Toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konferans kapsamında bugün ikili görüşmeler de yapacak. Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Mohammad Bager Galibaf, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khaled Elmeshrı ile görüşecek olan Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Surı'yı de kabul edecek.

Türkiye'nin, dönem başkanlığını Burkina Faso'dan devralacağı “Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temalı konferansın açılış oturumu ise yarın Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Konferansa, Azerbaycan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Libya, Kuveyt, Katar, Kamerun ve Gabon'dan 38'e yakın temsilci katılacak.

Konferansın açılış oturumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop’un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

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2012