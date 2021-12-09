9 Ara 2021 11:01
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News Code: 84570844
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Bageri, nükleer müzakerelere katılmak için Viyana’ya geldi

Bageri, nükleer müzakerelere katılmak için Viyana’ya geldi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni, İran ve 4+1 ülkeleri arasında Viyana’da devam eden müzakerelere katılmak için Viyana’ya geldi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonunun toplantısına katılacak Bageri, daha önce AB Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Enrike Mora ile görüşecektir.

Komisyon toplantısı İran ve 4+1 heyet başkanlarının katılımıyla öğleden sonra düzenlenecektir.

Bageri son iki günde Çin ve Rusya’nın üst düzey yetkilileri ile Viyana müzakerelerinin son durumu ve nükleer konularda müzakerelerde bulundu.

Komisyonun bugünkü toplantısında AB ülkelerinin İran’ın ambargoların giderilmesi ve nükleer konuda İran tarafından sunulan iki öneri metnine yanıtı verilecektir.

İran, Batılı ülkelerin KOEP çerçevesinde taahhütlerine yerine getirmemelerine ragmen, iyi bir anlaşma sağlanması için müzakerelerde bulunmakta ve müzakerelerin başarısı için azimlidir.

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