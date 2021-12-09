Bageri, nükleer müzakerelere katılmak için Viyana’ya geldi

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonunun toplantısına katılacak Bageri, daha önce AB Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Enrike Mora ile görüşecektir.

Komisyon toplantısı İran ve 4+1 heyet başkanlarının katılımıyla öğleden sonra düzenlenecektir.

Bageri son iki günde Çin ve Rusya’nın üst düzey yetkilileri ile Viyana müzakerelerinin son durumu ve nükleer konularda müzakerelerde bulundu.

Komisyonun bugünkü toplantısında AB ülkelerinin İran’ın ambargoların giderilmesi ve nükleer konuda İran tarafından sunulan iki öneri metnine yanıtı verilecektir.

İran, Batılı ülkelerin KOEP çerçevesinde taahhütlerine yerine getirmemelerine ragmen, iyi bir anlaşma sağlanması için müzakerelerde bulunmakta ve müzakerelerin başarısı için azimlidir.

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2012