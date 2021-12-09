Tahti Revançi, Suriye çatışmalarının sonlanması için daha fazla çalışılmasını istedi

Tahti Revançi, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, bu yöndeki uygulamaların Suriye’nin egemenliğine saygı, birlik ve toprak bütünlüğü, işgal güçlerinin o ülkeyi terk etmeleri ve terrorist gruplarla müzadeleye dayalı olması gerektiğini söyledi.

Suriye’deki teröristlerden bir çoğunun kimyasal madde kullanımından dolayı mahkemeye çıkarılması gerektiğini ifade eden Tahti Revançi, İran’ın Kimyasal Silahların Önlenme Konvansiyonunun tam olarak uygulanması istediğini ve Siyonist rejimin de anında ön koşul öne sürmeden bu konvansiyona katılmaya mecbur bırakılması gerektiğini söyledi.

İran’ın konvansiyonun güçlenmesini ve kurumun profesyonel ve tarafsız şekilde faaliyetlerine devam etmesini istediğini ifade eden Tahti Revançi, bazı ülkelerin kurumu araç olarak kullanılmasını sonlandırmak istediğini söyledi.

Tahti Revançi, ‘’ İran, Suriye hükümetinin konvansiyon çerçevesindeki tüm taahhütlerini yerine getirme çabasını ve bu yönde 27 kimyasal silah yapım tesisini tam tahrip etmesini memnuniyetle karşılamakta ve kurum ile Suriye arasında yapılan görüşmelerle kalan konuların çözülmesini temenni etmektedir.’’ dedi.

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2012