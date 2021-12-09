Garipabadi: Ambargo uygulanacak ABD vatandaşları ve kurumların isimleri ilan edilecek

İnsan hakları çiğneme iddiası ile son günlerde ABD’nin bazı İran vatandaşları ve kurumları aleyhine uyguladığı ambargolar sonrası, Garipabadi yaptığı açıklamada, ABD’nin hezimete uğramış azami politikasını devam ettiğini ve İran millet aleyhine ambargolar uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Garipabadi, ‘’ Tek taraflı ve yasa dışı ambargolar ile İran vatandaşlarının temel haklarını the likeye atan ve hastaların ilaç ve tıbbi teçhizatlara ulaşmasını engelleyen bir rejimin İran’da insan haklarını savuınmasına nasıl izin veriyor? Bu Kabul edilemezdir ve daha fazla acı bir komedidir.’’ dedi.

ABD yönetiminin kendi vatandaşlarına uyguladığı şiddet karşısında özellikle polis’in protestoculara uyguladıkları karşısında hesap veröesi gerektiğini ifade eden Garipabadi, insan hakları uzmanlarının raporlarına göre ABD polisinin özellikle zenci vatandaşlar aleyhinde uygulamalarının sistematik ve kurumsal olduğunu söyledi.

Garipabadi, İran tarafından ambargo uygulanacak ABD vatandaşlar ve kurumlar listesinin yakında yayınlanacağını söyledi.

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2012