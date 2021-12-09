Borrell, Viyana nükleer müzakerelerinin daha hızlı ilerlemesini istedi

Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ikinci tur Viyana nükleerm müzakereleri öncesi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Borrell, Emir Abdullahiyan’a Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEPI) geri getirmek için müzakerelerde hızlı ilerlenmesi gerektiğini belirtti.

Geçen Pazartesi başlayan İran ve 4+1 ülkeleri arasındaki müzakereler Cuma günü sona erdi, Katılımcı heyetler İran’ın sunduğu iki öneri paketini incelemek için ülkelerine dönüp istişarelerde bulunmak istediklerinden müzakereler bugüne kadar ara verildi.

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