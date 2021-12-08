4 İran filmi ABD ve Kanada Festivallerinde seyirci ile buluşacak

Festival bu sene online olarak 10-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek, festivalde dünyadan 55 eser bu sene varlık göstermektedir.

Diğer taraftan ABD’nin Palm Springs Festivalinde de İran sinemasından 3 eser seyirci ile buluşacaktır.

7-14 Ocak tarihlerinde düzenlenecek festivalde İranlı yönetmen Esğer Ferhadi’nin yönettiği Kahram isimli film ‘’Ödüller Bölümü’’ , Firuze Hosrovani’nin yönettiği İran-Norveç ve İsviçre ortak yapımı olan Radyografi isimli belgesel, ‘’ Gerçek Hikayeler Bölümü’’ ve Behtaş Senaiha ve Meryem Mogeddem’in yönettiği Beyaz İnek isimli film de ‘’ Dünya Sineması bölümünde seyircinin karşısına çıkacaktır.

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2012