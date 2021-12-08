Cumhurbaşkanı Reyisi: İran-Türkiye işbirliği yeni bir aşamaya girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapan Ayetullah Reyisi, iki ülkenin terörizmle mücadeledeki işbirliği gereğine vurgu yaparak, ‘’ Terörizmle mücadelenin esas yolu ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymaktadir, İran terörizmle mücadeledeki aydınlık geçmişi göz önünde bulundurularak, tüm ülkelerin terörizmle mücadeledeki işbirliğinden memnuniyet duyarız.’’ dedi.

Bölgedeki görüşmeleri ve istişarelerine değinen Cumhurbaşkanı Reyisi, ‘’ Biz, bölge sorunlarının bölge ülkeleri arasında ve tüm ülkelerin faal katılımıyla ve yabancıların müdahalelerine gerek olmaksızın çözülmesne vurgu yapıyoruz.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede iki ülkenin özellikle ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, ‘’ Bölge ülkeleri arasında ortak işbirliği görüşü hakim olmaktadır ve üset düzeydeki son ziyaretler ve istişareler de bunu başarılı olduğunu göstermektedir.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran-Ankara ortak oturumunun düzenlenmesine vurgu yaparak, Tahran’a yapacağı ziyarette iki ülke ilişkilerinin yeni işbirliği aşamasına geçeceğini söyledi.

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2012