İran, Rusya ve Azerbaycan ile elektrik işbirliğine hazır

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ile bir araya gelen Mihrabiyan, İran ile Azerbaycan arasındaki elektrik alışverişinin devam etmesinin önemini vurguladı.

Mihrabiyan, , İran'ın Azerbaycan ile su ve enerji işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki uzun süreli bağlara değinen Mihrabiyan, sürekli diyalog yoluyla ortak kapasitelerden yararlanabileceklerini umduklarını dile getirdi.

Mihrabiyan, ikili ekonomik alışverişte artış olasılığının olduğunu vurgulayan ikisinin İran'ın kuzeybatısındaki Aras Nehri'nde ortak faaliyetlerde bulunduğunu belirterek Ayrıca bu faaliyetlerin takip edilmesi çağrısında bulundu.

Aras, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve İran içinde vesınırları boyunca uzanan bir nehirdir.

Aras Nehri üzerindeki Hüdaferin ve Kız Kalesi barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin tamamlanmasının gerekliliğinin altını çizen Mihrabiyan, ikili işbirliği ile ilgili konuları sürekli takip etmek için teknik ortak komite oluşturulması çağrısında bulundu.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ise ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Alizade,Alizadeh, konuyla ilgili ortak teknik komisyon toplantısının halihazırda yapıldığı için ülkesinin Khoda Afarin ve Kız kalesi barajlarını tamamlayacağını söyledi.

28 Kasım'da İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, Azeri mevkidaşı İlham Aliyev'in Tahran-Bakü ekonomik bağlarının geliştirilmesi ve İranlı şirketlerin katılımıyla transit yolların geliştirilmesi önerisini memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan cumhurbaşkanı, ülkesinin karşılıklı anlaşmaları takip etmek ve uygulamak için Azerbaycan'daki üst düzey yetkililerin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturacağını söyledi.