İran'dan sanatçılar, "9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"ne değer görüldü

AA'da yer alan habere göre, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen ödül töreninde kısa film, belgesel ve animasyon kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Festivalde 3 binin üzerinde başvurunun ardından uluslararası ve ulusal alanda ön elemeyi geçen 43 film, sinema alanında usta isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Uluslararası alanda Film Endüstri Danışmanı Hayet Benkara, İranlı yönetmen Rıza Siyami ve yönetmen İlgar Necef'in değerlendirdiği sonuçlar kapsamında "En İyi Kurmaca Film" dalında Azerbaycan'dan Amil Amal'ın "Tremble" adlı yapımı seçilirken, "En İyi Senaryo" ödülünü İran'dan Rıza Fethi'nin "Zemherir", "En İyi Belgesel" ödülünü yine İran'dan Muhammed Alimuradi'nin "İkizler" filmi aldı.

"Uluslararası İpekyolu En İyi Yönetmen" ödülüne "Bir Nehir Kıyısında" adlı filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek, "En İyi Animasyon Ödülü"ne de Özbekistan'dan Şakir Kuziboy'un "Kız ve Bulut" adlı yapımı layık görüldü.

"Kurmaca Jüri Özel Ödülü" Kazakistan'dan Begaly Şibikeyev'in "The Bird", "Kurmaca Jüri Mansiyon Ödülü" Hindistan'dan Shraddha Bilwal'in "Circular Route", "Belgesel Jüri Özel Ödülü Azerbaycan'dan Latif Latifsoy'un "Anya" ve "Belgesel Jüri Mansiyon Ödülü" ise Irak'tan Ahmed Alsammar'ın "The Last Dance" filmine verildi.

