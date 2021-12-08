8 Ara 2021 13:22
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News Code: 84569893
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İran Meclis Başkanı, Türkiye'ye gidecek

İran Meclis Başkanı, Türkiye'ye gidecek

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılmak üzere bugün Türkiye'ye gidecek.

İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı Sözcüsü Nizamettin Musevi konu le ilgili yaptğı açıklamada, Türkiye ziyaretinde Kalibaf'ın zirveye katılan bazı İslam ülkeleri temsilcilriyle ikili görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Musevi,, İslami Şura Meclisi Başkanı'nın bu ziyaret sırasında İslam ülkelerinin bazı parlamento başkanlarıyla da görüşeceğini ve ikili görüşmeler yapacağını sözlerine ekledi.

Musevi ayrıcaTürk ve İranlı işadamları ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak için bir görüşmenin gündemde olduğunu kaydetti.

İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) "Filistin, Göç ve Afganistan" konulu 16. toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

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