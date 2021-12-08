İran, ABD'nin Lahey mahkemesini boykot etmesini uluslararası hukukun ihlali olarak görüyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Taraf Devletler Meclisi'nin 20. oturumunda konuşan Hüseyni, 'ABD, askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini ve savaş faillerinin kaçmasını sağlamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bu tür davranışlar sergiliyor' dedi.

Tek taraflı yaptırımlardan kaynaklanan uluslararası hukuk ihlallerinin uluslararası suçlar üzerindeki yıkıcı ve zararlı etkilerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisinde olduğunu belirten Hüseyni, bu mahkemenin bu tür zorlayıcı eylemlere karşı uyanık olması ve uygun önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Mahkeme'nin savcılığın soruşturmasını Afganistan'daki Taliban ve IŞİD tarafından işlenen suçlarla sınırlandırılmasına ilişkin son kararına atıfta bulunan Hüseyni, Savcılığın soruşturmanın tüm sonuçlarını ABD kuvvetleri tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere kapsamlı ve eksiksiz bir şekilde yapması gerektiğini ifade etti.

Hüseyni konuşmasının sonunda Başsavcılık tarafından Filistin'deki durumla ilgili soruşturma başlatılmasının gerekliliğine ve önemine dikkat çekerek 'Filistin UCM'nin görevlerini yerine getirmesini değerlendirmek için iyi bir mihenk taşıdır' diye ekledi.

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