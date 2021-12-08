İran denizde petrol hırsızlığı konusunda uyardı

İrşadi, BM Okyanuslar ve Deniz Hukuku Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin bir dizi meseledeki konumunu özetledi.

Okyanuslar ve denizlerdeki faaliyetler için genel bir yasal çerçeve olarak 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin önemini hatırlatan İrşadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu Sözleşme'nin imzacısı olarak böyle bir sözleşmenin okyanuslarda ve denizlerde yürütülen faaliyetleri düzenleyen tek mevcut yasal çerçeve olarak kabul edilemeyeceğine inandığını kaydetti.

İrşadi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu nedenle, okyanuslar ve denizlerle ilgili kararlara ilişkin müzakerelerin söz konusu sözleşmesine taraf olmayan ülkelerin tutum ve değerlendirmelerini içermesi bekleniyor.

Böyle kapsamlı bir vizyonun, kararları desteklemek için daha fazla ülke arasında daha yapıcı etkileşime yol açabilecek. Ancak müzakereler ve uzlaşıya katılım sırasında ülkemin herhangi bir yapıcı etkileşimi, bu sözleşmenin İran İslam Cumhuriyeti tarafından kabul edildiğine dair bağlayıcı bir hukuki belge olarak görülmemelidir.

İran'ın deniz ortamındaki taahhüdü ve faaliyetleri, tamamen ve münhasıran İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti tarafından açıkça kabul edilen uluslararası belgelere uygundur'.

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