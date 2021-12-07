Sırbistan Cumhurbaşkanı İran ile ilişkileri geliştirmek istediklerini dildirdi

İran’ın Belgrad Büyükelçisi Reşid Hasanpur ile görüşen Vucic, İran’ın ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı yönündeki ilkesel politikasını takdir etti.

Hasanpur görüşmede İran Cumhurbaşkanı Reyisi’nin selamlarını ve Tahran’a davet mesajı ile Başlantısızlar Hareketi Konferansının başarılı şekilde düzenlenmesi için tebrik mesajını iletti.

Hasanpur, iki ülke ilişkilerinde son zamanlarda önemli ve belirleyici gelişmeler yaşandığını ve bunların iki ülke ilişkilerinin geleceğini kalıcı ve aydınlık kılabileceğini söyledi.

İran’In her zaman ülkelerin toprak bütünlüğü, milli egemenliği ve diğer ülkelerin içişlerine müdahaleden kaçınma ilkeleri desteklediğini ve dünyada barış ve istikrarın bu ilkelerin korunması ile gerçekleşeceğini ifade etti.

Görüşmede taraflar iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirme yolları hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012