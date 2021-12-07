İran Kızılay Kurumu Kızılhaç Federasyonu ile işbirliğini arttırmaya hazırdır

İran’daki su sorununa değinen Şerifi, sanayin gelişmesi ve su kaynaklarının kullanımı ve iklim değişikliğin ciddi değişimlere yol açtığını söyledi ve bir çok İran halkının hayatını etkilediğini söyledi.

İran Kızılayı’nın su kullanımı ve azalması ile ilgili eğitim ve araştırmalarının bulunduğunu ifade eden Şerifi, bu konularda araştırma planlarının gündeminde olduğunu söyledi.

Fişer de Kızılayı’ın çeşitli tehlikelerle ilgili araştırmalarının takdire şayan olduğunu belirterek, özellikle kuraklıkla ilgili konuda iki kurum arasında daha fazla işbirliği istedi.

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2012