İran, ABD’nin denizcilik güvenliğini tehlikeye attığı uygulamalarını eleştirdi

Önline olarak düzenlenen 32. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) toplantısında konuşan Sefayi, örgütün tesis amacının denizciliğin güvenliğinin artması, deniz çevresinin korunması ve denizcilikta verimin artması olduğunu belirterek, ABD’nin İran denizcilik sanayi aleyhinceki kısıtlayıcı uygulamalarının devam ettiğini söyledi.

ABD’nin İran aleyhindeki uygulamalarını mahkum eden Sefayi o ülkeden İran denizcilik sektörü aleyhine olan uygulamalarına son vermesini istedi.

Dünya genelinde korona ile boğuşulduğunu ifade eden Sefayi, İranlı denizcilerin aşılanmasının ülkede öncelikli gruplarla birlikte yapıldığını ve Ağustos ayında tüm İranlı denizcilerin iki doz aşısını aldığını söyledi.

Sefayi, ‘’ Dünya’da barış, istikrar, kalıcı gelişme ve güvenlik, İran aleyhine tek taraflı, zalimce, BM genelgesine aykırı ve IMO ruhuna aykırı ambargoların kalktığında ve son iki senede Kızıldeniz ve Akdeniz’de İran gemileri aleyhine ve İran denizcilik sanayi aleyhine tehditler ve terrorist saldırılar durduğunda sağlanabilecektir.’’ dedi.

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2012