7 Ara 2021 18:04
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İran, Dünya Sağlık Örgütü ile geleneksel tıp alanında işbirliğine hazır olduğunu bildirdi

İran, Dünya Sağlık Örgütü ile geleneksel tıp alanında işbirliğine hazır olduğunu bildirdi

Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bitkisel ilaçlarla ilgili düzenlenen toplantıda İran temsilcisi Dr. Arman Zergeran, İran’ın WHO ile geleneksel tıp alanında işbirliğine hazır olduuğunu bildirdi.

25-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantıya İran, Hindistan, Çin, Hong Kong, Hollanda, Türkiye, Namibiya, Avusturaylay, Japonya ve diğer bazı ülkeler katıldı.

Zergeran toplantıda İran’In geleneksel tıp ve bitkisel ilaçlar konusundaki üstün yönlerini açıklayarak, İran’ın bu hususlardaki makro planlarını anlattı.

İran geleneksel tıbbının korona tedavisinde yüksek kapasitesi olduğunu ifade eden Zergeran, uluslararası düzeyde geleneksel tıbbın yaygınlaşması için İran’ın WHO ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

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