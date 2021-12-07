İran, Dünya Sağlık Örgütü ile geleneksel tıp alanında işbirliğine hazır olduğunu bildirdi

25-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantıya İran, Hindistan, Çin, Hong Kong, Hollanda, Türkiye, Namibiya, Avusturaylay, Japonya ve diğer bazı ülkeler katıldı.

Zergeran toplantıda İran’In geleneksel tıp ve bitkisel ilaçlar konusundaki üstün yönlerini açıklayarak, İran’ın bu hususlardaki makro planlarını anlattı.

İran geleneksel tıbbının korona tedavisinde yüksek kapasitesi olduğunu ifade eden Zergeran, uluslararası düzeyde geleneksel tıbbın yaygınlaşması için İran’ın WHO ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

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2012