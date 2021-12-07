Tehdit ve yaptırımlara rağmen İran'ın petrol ve gaz kondensatı ihracatı arttı

Tahran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Öğrenci Günü kutlamasında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, hükümetin üretime verdiği desteği vurgulayarak, 'Hiçbir kamu şirketinin ülkede benzer şekilde üretilen ve uygun kalitede malları ithal etmesine izin vermeyeceğiz' dedi.

Viyana görüşmeleriyle eş zamanlı olarak döviz kurunu yükseltmeye yönelik bazı çabalara ve baskıcı yaptırımları kaldırma çabalarına değinen Reisi, 'Ekonomiyi, ekmeği, sofrayı müzakerelere bağlamayız' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İçerideki ve yurt dışındaki bazı insanlar, sosyal medyada ve gerçek hayatta döviz kurunu yükseltmeye çalışıyor.

Ülkedeki döviz kaynaklarının iyi durumda olduğuna dair güvence veriyorum. Hükümetin ilk günlerinin aksine döviz durumu hakkında endişeli değiliz'.

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