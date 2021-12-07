Adalet ve anti despotizm günü: Öğrenci Günü

Bu güne bu ismin verilmesinin nedeni, İran'ın İngiltere ile ilişkilerini yeniden başlatması ve dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Richard Nixon'ın 7 Aralık 1953'te Tahran Üniversitesi'ni 28 Ağustos 1953 darbesinden yaklaşık dört ay sonra resmi ziyaretini protesto eden üç öğrencinin şehit edilme gününü anmaktır.

Mustafa Bozorgniya, Ahmed Gendçi ve Azer Şeriat Rezevi, Pehlevi rejimi tarafından dönemin ABD Başkan Yardımcısı Nixon'ın ziyaretini protesto ederken 7 Aralık 1953'de şehit düşen üç öğrencidir.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Öğrenci Günü hakkında şunları söylüyor: 'Öğrenci hareketinin en azından bizim ülkemizde ve belki de diğer birçok ülkede emperyalizm karşıtı, sulta karşıtı, diktatörlük karşıtı ve adalet yanlısı bir karakteri var'.

Bu hareketin başlangıcı veya bu hareketin bilinen dönemi 16 Azer günüdür.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de bugün Öğrenci Günü kutlamalarına katılmak için İran'ın en ünlü üniversitelerinden biri olan Şerif Teknik Üniversitesi'nde.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish