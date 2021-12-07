Tahtı Revançı: Kültür varlıkları, tek taraflı cebri tedbirlere tabi değildir

İran İslam Cumhuriyeti'nin İran heyetinin, kültürel varlık kaçakçılığı yoluyla terörizmin finansmanını ve geri dönüşün gerekliliğini önlemek için Genel Kurul tarafından kabul edilen karara BM'ye dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini dile getiren Tahtı Revançı, 'Söz konusu kültür varlıkları menşe ülkelere aittir' diye belirtti.

Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına yol açacak yasa dışı kazı sürecin devam etmesinin uluslararası toplumu tehdit edeceğini söyleyen Tahtı Revançı, uluslararası toplumu Siyonist rejim tarafından Mescid-i Aksa'nın altında kaçak kazılar yapılmasına karşı uyardı.

Eski Medeniyetler Meclisi ülkelerinin yanı sıra, asıl görevi ortak bir eylem planı oluşturmak olan kültürel varlıkların menşe ülkelerinin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmasını öneren Tahtı Revançı, İran'ın komşu ülkelerde İran medeniyetinin kalıntılarını korumak ve bakımını yapmak için işbirliğine hazır olduğunu duyurdu.

Kültürel varlıkların menşe ülkelere iadesine ilişkin karar, yerel saatle Pazartesi günü BM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi. İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere yaklaşık 100 ülke bu karara destek verdi.

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