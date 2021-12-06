Miktad: Cumhurbaşkanı Esat’ın yazılı mektubunu Cumhurbaşkanı Reyisi’ye sundum

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile basın toplantısı düzenleyen Miktad, Cumhurbaşkanı Esat’ın Cumhurbaşkanı Reyisi’ye resmi davetini teslim ettiğini söyledi.

Miktad, Cumhurbaşkanı Reyisi ile yapılan görüşmeniniki ülkenin stratejik ve yüksek ilişkilerinin göstergesi olduğunu ifade eden Miktad, ‘’ Bu ilişkilerin hedefi aydınlık bir gelecektir ve bu gelecekte bölgenin hürriyet, bağımsızlık ve güvenliğinin garantilenmesi ve sömürgeci güçlerin müdahalelerinin olmaması gerektiğini belirtti.

Ortadoğu bölgesinin güvenlik, ilerleme ve gelişme bölgesi olmasının tüm bölge ülkelerinin yararına olduğunu ifade eden Miktad, bölgenin toplumları parçalayan terörizme destek yeri ve yabancı ülkelerin müdahale alanı olmaması gerektiğini söyledi.

Afganistan konusuna değinen Miktad, Afganistan durumunun bölgede özellikle Suriye’de etkili olduğunu ve ABD’nin yüzbinlerce teröristi Suriye’den Afganistan’a yaşıdığını söyledi.

İran ve Suriye ekonomik ilişkilerininderinleşmesi temennisinde bulunan Miktad, bu ilişkilerin ikili ve bölge ülkelerini kapsayan ilişkiler olması gerektiğini zira bölge ülkelerin arasında gerçek ekonomik ilişkilerin gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

İran nükleer programının barışçıl olduğunu ve bunun haricinde birşeyin doğru olmadığını belirterek, yapılan müzakereler sonucunun ABD’nin çıktığı anlaşmaya geri dönmek olabileceğini ve İran’ın müzakerelerde nükleer mesele haricinde konuların gündeme alınmasının haklı bir tutum olduğunu söyledi.

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2012