İran engelliler halter takımı dünya şampiyonu oldu

İran erkekler takımı rekabetlerde 3 altın, 3 gümüş ve bir bronz kazandı ve dünya şampiyonu oldu.
İran 97, 107, +107’de altın kazandı ve 107 kg bronz ve gümüş madalyaları da kazandı.
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2012
Tahran, IRNA- Gürcistan’da düzenlenen dünya erkek engelliler halter şampiyonasında İran 7 madalya ile dünya şampiyonu oldu.
İran erkekler takımı rekabetlerde 3 altın, 3 gümüş ve bir bronz kazandı ve dünya şampiyonu oldu.
İran 97, 107, +107’de altın kazandı ve 107 kg bronz ve gümüş madalyaları da kazandı.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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