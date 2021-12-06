İran engelliler halter takımı dünya şampiyonu oldu

İran erkekler takımı rekabetlerde 3 altın, 3 gümüş ve bir bronz kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

İran 97, 107, +107’de altın kazandı ve 107 kg bronz ve gümüş madalyaları da kazandı.

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2012