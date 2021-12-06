7 Ara 2021 00:01
Journalist ID: 1942
News Code: 84568079
0 Persons

İran engelliler halter takımı dünya şampiyonu oldu

İran engelliler halter takımı dünya şampiyonu oldu

Tahran, IRNA- Gürcistan’da düzenlenen dünya erkek engelliler halter şampiyonasında İran 7 madalya ile dünya şampiyonu oldu.

İran erkekler takımı rekabetlerde 3 altın, 3 gümüş ve bir bronz kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

İran 97, 107, +107’de altın kazandı ve 107 kg bronz ve gümüş madalyaları da kazandı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
captcha