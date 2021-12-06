Galibaf, İran ve Suriye özel sektörlerine destek verilmesi gerektiğini bildirdi

Direniş cephesi düşmanlarının savaş meydanlarında elde edemediklerini ekonomik savaşta elde etmeye çalıştığını ifade eden Galibaf, bundan dolayı ekonomik ve siyasi alanda başarı elde edilmesi için çalışılması gerektiğini söyledi.

Yakın zamanda iki ülke ortak komisyonunun oluşacağını ifade eden Galibaf, ekonomik ve siyasi konuların yanında mevcut istikrarsızlığın Suriyeliler arasındaki görüşmelerle son bulması gerektiğini ve İran’ın Astana süreci çerçevesinde işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Miktad’da ABD’nin İran, Suriye ve diğer ülkeler aleyhine uyguladığı zalimce ambargoların bu ülkelere diz çöktürmek için olduğunu belirterek, İran’ın Suriye halkı yanında durmasından dolayı teşekkür etti.

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2012