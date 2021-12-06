İran ve Romanya arasında bilimsel ve ticari ilişkiler gelişecektir

Romanya büyükelçisi Mirla Karmen Grego ile görüşen Serefrazi, iki ülke ekonomik komisyonunun en son 5 sene önce düzenlendiğini belirterek, bu toplantının işbirliğinin artmasının vesile olmasını temenni etti.

Romanya’nın dünyada en önemli Soya üreticilerinden olduğunu Serefrazi, İran’ın bu hususta Romanya’dan çaşitli yöntemlerle bu maddeyi temin etmek istediğini söyledi.

Serefrazi, iki ülkenin gençlerin kurduğu tarim firmaları konusunda, köylerin gelişmesi ve çiftçilerin eğitimii, kuraklık ve onun tarım üzerindeki etkileri tecrübelerinden yararlanmasını istedi ve bu yönde çalışma grupların oluşması önerisinde bulundu.

Greko da iki ülke ticari ilişkilerinin devam ettiğini tarım ticareti konusunda da ilişkilerin gelişmesi gerektiğini söyledi ve çeşitli alanlarda tecrübelerden yararlanmanın yararlı olacağını söyledi ve İran ile tarım alanında işbirliğine h azır olduklarını söyledi.

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2012