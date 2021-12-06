Cumhurbaşkanı Reyisi: İran ve Suriye ekonomik hacmi, bir kaç kat artabilir

Ayetullah Reyisi, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile yaptığı görüşmede iki ülkenin ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki ortak menfaatlerine değinerek, Tahran-Şam ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi için uzun ve kapsayıcı planlama yapılması gerektiğini ve bu temelde iki milletin ekonomik menfaati doğrultusunda adım atılması gerektiğini söyledi.

Bölge ve Suriye topraklarında yasa dışı bulunan tabancı güçlerin varlığına değinen Ayetullah Reyisi, bunun bölge güvenliği için tehlikeli olduğunu belirterek, ‘’ IŞİD, ABD tarafından yaratılmıştır ve bugün IŞİD’in varlığı milletlerin güvenlik, istikrar ve huzuru için büyük hasarlar verecektir.’’ dedi.

Reyisi, şehit Süleymani gibi büyüklerin ABD ve onların IŞİD ve Siyonist destekçilerini hezimete uğrattıklarını belirterek, bölge dengelerinde Suriye’nin istikrar ve güvenliğinin önemli olduğunu söyledi.

Suriye’nin Siyonistler karşısında direniş cephesinin ön cephesinde yer aldığını ifade eden Ayetullah Reyisi, tarihin, Suriye halkının direnişini onurla kaydedeceğini söyledi.

Ayetullah Reysşi Suriye toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek ‘’ Ülkelerin egemenlik hakları ve toprak bütünlüğünün düğer ülkeler tarafından yok sayılması Kabul edilemezdir ve Suriye millet de buna tahammül etmeyecektir.’’ dedi.,

Miktad da Suriye Cumhuyrbaşkanı Beşar Esat’ın Ayetullah Reyisi’yi ülkesine davet mesajını ileterek, ülkesinin İran ile ilişkilerin gelişmesi için tüm kapasitelerden yararlanmak istediğini söyledi.

Ülkesinin İran’ın yardım ve desteklerini unutmayacağını ifade eden Miktad, Suriye’in direnişi ile ABD, Siyonist rejim ve destekçilerinin bölgedeki planlarının hezimete uğradığını söyledi.

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