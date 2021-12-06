İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 6 milyona yaklaştı

Açıklmaya göre, son 24 saatte 77 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 130 bin 277’ye yükseldiğini, vakalardan 3 bin 232 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 39 milyon 415 bin ve 379 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’ şu ana kadar 58 milyon 193 bin 543 kişiye ilk doz korona aşısı 48 milyon 349 bin 263 504 kişiye de ikinci doz aşı ve bir milyon 397 bin 543 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 107 milyon 940 bin 633 dozu geçtiği ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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