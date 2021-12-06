Hatipzade: Geçici bir anlaşma asla söz konusu değil

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatipzade, Viyana'daki müzakerelerle ilgili bir soruya yanıt olarak, Viyana'daki bir sonraki müzakere turunun bu hafta sonu başlayacağını belirterek, 'Görüşmeler durmadı, aksine nefes aldı ve gerektiğinde diğer taslaklar sunulacak' diye konuştu.

İran gibi karşı tarafın da özel tekliflerle girmesinin önemli olduğunu ifade eden Hatipzade, 'Verdiklerimiz kesinlikle müzakere edilebilir ve incelenebilir, ancak diğer taraf ancak medya açıklamaları yaparsa ve bu medya açıklamalarına dayanarak suçlu aramaya ve suçlama oyununa dayalı olarak İran'ın seçkin karar vericilerinin düşüncelerini etkilemeye kalkışırsa yanlış bir kanıdır. Ne istediğimizi biliyoruz ve ne istediğimiz, tamamen Nükleer Anlaşma çerçevesindedir' diye açıkladı.

Hatipzade, ABD'nin "insan hakları"nı araçsal olarak kullanmasına ilişkin bir soruya cevaben, 'Diğer ülkelerdeki müdahale, darbe ve suikast sanatı, ABD'de yapılmış damgalı bir belgedir. Bu ülke insan hakları sözcüğü ile kendisine itibar kazanamaz. İnsan hakları son on yılda ülkenin en kötü siyasi oyuncağı haline geldi ve ne zaman müdahale etmek isterse insan hakları veya demokrasi adına müdahale etti' diye ekledi.

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