Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırımların kaldırılması şiddetle takip ediliyor

Yaptırımların kaldırılması için başlayan Viyana görüşmelerine işaret eden Reisi, 'Hükümet olarak göreve başladıktan beri iki işe başladı: Biri birinci başkan yardımcısı başkanlığındaki bir komştede gündeme gelen yaptırımların etkisizleştirilmesi, diğeri ise yaptırımların kaldırılmasıydı' diye belirtti.

Devlet televizyonunda bir programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İran'ın görüşmelere saygın ve güçlü bir şekilde katıldığı dünyaya kanıtlanırken, bizim görüşmelere katılmadığımızı ve söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığını düşündüler. Tamamen Nükleer Anlaşma temelinde sunulan iki metin sunduk ve çalışmalarımız bu yönde takip ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Aşkabat ve Duşanbe'de düzenlenen iki uluslararası toplantıda yer aldık. Yabancı heyetlerle yüz yüze ve telefonla iletişimin sürdüğü bu 100 günlük dönemde, İslam Cumhuriyeti'nin siyasi, kültürel ve ekonomik alanlardaki ilişkilerini sürdürme iradesi esastır.

Şanghay zirvesinde hazır bulunan liderlerle görüştüm ve bu toplantılarda İran'ın bu ülkelerle ilişkilerinin gelişimini vurguladım.

Dışişleri Bakanlığı'na göre, Aşkabat ziyaretinden bu yana Tacikistan ile ticaretimiz üç katına çıktı. İran'ın Şanghay'daki daimi üyeliğini kabul ettikten sonra iş adamlarından aktif olmalarını istedim.

Türkmenistan ile beş yıldır bir sorunumuz vardı. Bu yolculukla hem iletişim hem de ulaşım sorunları çözüldü. Türkmenistan, İran ve Azerbaycan arasında da bir gaz takas anlaşması yapıldı ve bu anlaşma İran'ı bölgesel bir geçiş merkezi yapmak için iyi bir zemin olabilir'.

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