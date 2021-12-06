İran'dan Mali'deki terör saldırısına kınma

Mali'deki terör saldırısını kınayan Hatipzade, 'Terör örgütlerinin saldırıları sonucu Malili sivillerin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülerimi ve başsağlığımı iletirim' diye belirtti.

Bugüne kadar birçok darbe girişiminde bulunulan Batı Afrika'daki Mali Cumhuriyeti, Cumartesi günü silahlı terör örgütlerinin 30 kişinin hayatını kaybettiği bir katliama bir kez daha tanık oldu.

Mali'nin orta kesimindeki Moptei kentinde silahlı grupların düzenlediği saldırıda 30 kişi öldü.

Mali'deki Birleşmiş Milletler barış gücü Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde barış gücü taşıyan bir konvoya düzenlenen saldırıda bir barış gücünün öldüğünü ve bir diğerinin de yaralandığını söyledi.

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