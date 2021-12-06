Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda İran'dan rekor başvuru

AA'nın haberine göre, Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvurular 15 Ağustos'ta sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen yarışmaya, 114 ülkeden 4 bin 97 film için başvuruldu. İran, 430 film başvurusu ile ilk sırada yer aldı. Hindistan 411 filmle ikinci, İspanya 310 filmle üçüncü en çok başvuran ülke oldu.

Türkiye'den ise yarışmaya 207 film başvurusu yapıldı. Amerika'dan 181, Brezilya'dan 146, İtalya'dan 142, Fransa'dan 131, İspanya'dan 121, Rusya'dan 118 ve İngiltere'den 104 film katıldı.

60 bin liradan fazla ödül verilecek

Ödüle değer görülen eserler, 10 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açılış konuşmasını yapacağı törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın da katılması bekleniyor.

Yarışma ile ulusal ve uluslararası alanda elde edilen başarıyı daha üst seviyelere çıkarmak, emek dünyasının sanat ve sinema dünyasındaki temsiline katkıyı artırmak için bu yıl bir yeniliğe imza atılacak.

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