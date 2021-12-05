Bakıri: İran taleplerinden geri adım atmayacak

İtalyan haber ajansı ANSA'ya verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Bakıri, 'İran İslam Cumhuriyeti, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi ve yaptırımların kaldırılması yönündeki taleplerinden geri adım atmayacaktır' ifadesini kullandı.

2018'de anlaşmadan çekilen ABD olduğu düşünüldüğünde, Washington'un ilk adımı atan taraf olması gerektiğine değinen Bakıri, Tahran'ın Viyana müzakere sürecinde P4+1 grubuna yaptığı tekliflerin "belgelenmiş ve mantıklı" olduğunu ve bu nedenle müzakerelere temel oluşturabileceğini belirtti.

Görüşmeler sırasında İran'ın planlarını biri baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına, diğeri nükleer meseleye ilişkin iki metin halinde sunduğunu kaydeden Bakıri, 'Bu teklifler müzakerenin temelidir ve karşı taraf İran ekibinin tekliflerine belgelenmiş bir yanıt vermelidir' değerlendirmesinde bulundu.

Üst düzey İranlı müzakereci, daha önce Al Jazeera'ya verdiği röportajda, İran tarafının baskıcı ABD yaptırımlarını kaldırmak amacıyla P4+1'e yaptığı teklif taslaklarının, diğer tarafın bu teklifleri reddedemeyeceği şekilde olduğunu vurgulamıştı.

Bakıri'ye göre İran, bir gün önce müzakere taraflarına sunulan önceki iki teklifi kabul etmesi halinde üçüncü bir teklifte bulunacak.

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