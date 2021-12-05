5 Ara 2021 12:49
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Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonasında Sulhipur'den altın madalya

Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonasında Sulhipur'den altın madalya

Tahran, İRNA- İranlı paralimpik halterci Sulhipur, Gürcistan'daki Dünya Şampiyonasında altın madalya kazandı.

97 kg'de yarışan Hamid Sulhipur, altın madalya kazanmayı başardı.

 Bu kategoride Paralimpik gümüş madalya sahibi Sulhipur, rakiplerine karşı yarıştı. Sulhipur, 225 kg'lık bir rekor kaydederek altın madalya ve şampiyonluk unvanını kazandı. Sulhipur 16. Paralimpik Oyunlarında 222 kg ile gümüş madalya kazanmıştı.

Bugün ise 107 kg kategorisinde ülkemizin temsilcisi Saman Razi ve 107 kg'de Ali Ekber Garibşahi ile artı 107 kg'de Mehdi Seyyadi ve Ahmed Eminzade rakipleriyle yarışacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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