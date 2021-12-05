Yılın ilk 7 ayında İran'dan yurt dışına 60 milyon dolarlık safran ihracatı

Bu süre zarfında ülkeden 10 gramdan az, 10 gramdan 30 grama ve 30 gramdan fazla 120 bin 462 kilogram safran ihraç edildiğini bildiren Latifi, 30 gram (dökme) üzeri ambalajlarda 75 bin 543 kg, 10 gramın altındaki ambalajlarda 30 bin 22 kg ve 10 ila 30 gramlık ambalajlarda 14 bin 897 kg safran ihraç ediliğini ifade etti.

30 gram ve üzeri 37 milyon 358 bin 490 dolarlık safran ihracatı gerçekleştiğine dikkati çeken Latifi, İran safranının 51 ülkeye ihraç edildiğini dile getirdi.

İran'ın safran hedef pazarlarına değinen Latifi, 'Çin 13 milyon 359 bin dolarla ilk sırada, İspanya 7 milyon 567 bin dolarla ikinci sırada, BAE 5 milyon 794 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı' diye belirtti.

Bu yedi ayda 52 ülkeye 15 milyon 331 bin 200 dolarlık 10 gramın altındaki ambalajlarda safran ihraç edildiğini aktaran Latifi, 'Çin 4 milyon 316 bin 466 dolar, İspanya 2 milyon 430 bin 252 dolar, BAE 2 milyon 178 bin dolar, Afganistan 1 milyon 821 bin dolar ve Kuveyt 784 bin 265 dolarla ilk beş sırada yer aldı' diye açıkladı.

Latifi, 'Yılın ilk yedi ayında 10 ila 30 gramlık ambalajlarda 7 milyon 50 bin 940 dolarlık safran ihracatı yappıldı. Bu alanda da 5 milyon 156 bin 878 dolar ile BAE, 590 bin 579 dolar ile Çin, 590 bin 579 dolar ile Hong Kong, 230 bin 173 dolar ile Katar ve 122 bin 626 dolar ile İtalya ilk 5 sırada kendine yer buldu' diye ekledi.

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