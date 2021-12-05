İran, İslam Ülkeleri Vergi Memurları Meclisi'nin "Yürütme Konseyi"ne üye oldu

İslam Ülkeleri Vergi Memurları Meclisi heyet başkanlarının ikinci olağanüstü toplantısı, İran Vergi Kurulu ve İslam üyesi ülkelerin vergi uzmanlarının katılımıyla bu yıl Aralık ayında yapıldı.

Sudan merkezli Meclis Daimi Sekreterliği'nin ev sahipliğinde 18 üye ülkeden 50'den fazla yetkili ve vergi uzmanının katıldığı toplantıda, bu örgütün statüsünde yapılması önerilen değişiklik gündeme geldi. Değiştirilen tüzük de onaylandı.

Bu toplantının ardından ve değişen tüzük uyarınca, İslam Ülkeleri Vergi Dairesi Meclisi'nin "Yürütme Konseyi"ne ilk kez İran İslam Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu dokuz ülke, oylama ile seçildi. İran'ın bu kurumda iki yıl süreyle faaliyet gösterecek.

İslam Ülkeleri Yetkililer Meclisi 2003 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 10. toplantısı sırasında kuruldu. Bu organizasyonun temel amaçları arasında deneyimlerin aktarılması ve vergi ve zekat politikalarının ve yönetiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin kolaylaştırılması, vergi alanında ülkelerin işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma, vergi ve zekat yönetiminin ekonomik kalkınmayı teşvik etmedeki önemli rolünün kabul edilmesi ve daha iyi kapasiteler yaratılması yer almaktadır.

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