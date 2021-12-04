Trabzon'da 'Sevgi engel tanımaz' etkinliğine İran Trabzon Başkonsolosu katıldı

Türk medyasında yer alan habere göre, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik büyük beğeni topladı. Halk oyunları, konserler ve gösterilerin yer aldığı etkinliğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hüseyin Saberi, idari amirler ve çok sayıda davetli katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasına herkesi selamlayarak başladı. Bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bu özel ve güzel günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün her zamankinden farklı bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok uzun konuşmalar yapmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından engelleri aşan etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, engelli bireyler ve aileleriyle tek tek ilgilendiler. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlik, davetlilerden tam not aldı. Başkan Zorluoğlu ve eşinin çalınan müzikler eşliğinde engellilerle dans ettiği görüntüler ise büyük beğeni topladı.

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