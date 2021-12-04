21. Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde İran'dan filmler yarışacak

DHA'da yer alan habere göre, ANADOLU Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 21'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali başladı. Düzenlenen törende, festivalin onur ödülleri usta yönetmen Erden Kıral ile deneyimli oyuncu Nur Sürer'e verildi.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 11 Aralık tarihine kadar sürecek olan Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin açılış töreni, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'deki Sinema Anadolu Salonu'nda yapıldı.

Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri bu yıl, Türk sinemasına; Bereketli Topraklar Üzerinde, Ayna, Dilan, Hakkari'de Bir Mevsim, Mavi Sürgün gibi eşsiz filmler kazandırmış usta yönetmen Erden Kıral ile oyunculuk kariyerine Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle başlayan Nur Sürer'e verildi. Sinemaya Emek ödülleri ise, bu yıl hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tijen Par'ın oldu.

İran, İspanya, İzlanda, Ukrayna, Kosta Rika, Hırvatistan, Malta, Meksika, Avusturya, Japonya, Fransa, Çad, Danimarka, Çekya, Hindistan, Birleşik Krallık, ABD, Venezuela, Almanya ve Türkiye'den kısa ve uzun metrajlı filmlerle izleyiciyi buluşturacak festivalde, açılış filmi Parallel Mothers (2021) başta olmak üzere, Kaçış/Flee (2021), Clara Sola (2021), Özel/The Special (2021) ve Stop-Zemlia (2021) filmlerinin de Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. Festival filmleri Sinema Anadolu ve Özdilek AVM Cinetime salonlarında takip edilebilecek.

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