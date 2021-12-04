İran Sınır'ı Los Angeles Kısa Film Festivali'nde fahri diplomaya değer görüldü

Simnan İl Çevre Koruma Genel Müdürlüğü'nün önerisi ve mali desteğiyle çekilen Eğitici ve çevre temalı Sınır adlı kısa film, Los Angeles Kısa Film Festivali'nde 21 ülke arasında En İyi Kısa Film dalında Onur Diploması Ödülü'nü elde etti.

Çevre, siyasi sınırlara uymuyor ve herkesin çevreyi korumayı düşünmesi gerekmektedir.

Ruhullah Fahru'nun yazıp yönettiği, yapımcılığını Simnan İl Radyo Televizyon Kurumu'nun üstlendiği Sınır adlı kısa film ayrıca Hindistan Uluslararası Diorama Festivali'nde de yarışma hakkını kazandı.

Diorama Uluslararası Film Festivali'nin üçüncüsü 18-24Aralık tarihleri ​​arasında Delhi'de gerçekleştirilecek ve uzun metrajlı filmler, kısa filmler ve belgeseller yer alacak.

Bugüne kadar yaklaşık 20 türde 200'den fazla uzun metrajlı, kısa ve belgesel film bu festivale katıldı.

Sınır filminin yönetmeni doğayı, tüm insanların yeryüzündeki ana vatanı olarak tasvir etmeye çalışmıştır. Sonuçta tüm yaralarıyla ayakta kalan doğadır.

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