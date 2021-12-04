Pasif İstanbul'da

İstanbul Uluslararası Nartugan Film Festivali (IINFF), Türk ve lehçelerini konuşan insanlar arasında sinema aracılığıyla kültürel birlik oluşturmayı hedefliyor.

Güneşin Doğum Günü Partisi sloganıyla gerçekleştirilen festivalin yarışma bölümündeki filmler, 13-16 Aralık tarihlerinde Beyoğlu Sineması'nda gösterilecek 3 bini aşkın film arasından seçildi. 20 Aralık günü ise kapanış töreni yapılacak.

Türk kültüründe Nartugan veya Nardugan, Yelda gecesi ve kışın başlangıcına eşdeğerdir ve bu nedenle festivalin kapanışı Yelda gecesi arifesinde (20 Aralık) yapılır ve Türk tatilinin ve Hıristiyan Noelinin başlangıcına denk gelir.

Pasid'te Behnaz Caferi, Kerim Emini, Muhaddise Hayret, Yasemin Turabi, Behruz Kadiri, Seher Gamhar, Hüseyin Meliki ve Babek Ensari oyuncu kadrosunda yer aldı.

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