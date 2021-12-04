İranlı yüzme şampiyonu: Ülkemi gururlandırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağım

Şiraz Parlak Yetenekler Okulu'nda okuyan Furuzeş, İran'ın en iyi yüzücüsü seçildi.

İRNA'ya konuşan Furuzeş, 'İran'daki en iyi yüzücü unvanını kazanarak, benim yaşımdaki kızlara istedikleri her şeyi başaracaklarını ve bunun için bir hedefleri olduğunu göstermek istedim ve bununla gurur duyuyorum' dedi.

19 Kasım'da Tahran'da düzenlenen kısa mesafe yüzme müsabakalarında Fars ili takımı dört altın ve iki gümüş madalya kazanarak şampiyonluk platformuna çıktı.

Vista Furuzeş üç altın ve bir gümüş madalya kazanarak yarışmanın en iyi yüzücüsü seçildi.

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