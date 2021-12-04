4 Ara 2021 11:29
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İranlı yüzme şampiyonu: Ülkemi gururlandırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağım

İranlı yüzme şampiyonu: Ülkemi gururlandırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağım

Şiraz, İRNA- İranlı yüzme şampiyonu 12 yaşındaki Vista Furuzeş, 'Ülkemin gururu için hem spor hem de bilim alanında bir hedef belirledim ve bunu başarmaya çalışıyorum. Vatanıma faydalı bir insan olmak önemli bir hedeftir' dedi.

Şiraz Parlak Yetenekler Okulu'nda okuyan Furuzeş, İran'ın en iyi yüzücüsü seçildi.

İRNA'ya konuşan Furuzeş, 'İran'daki en iyi yüzücü unvanını kazanarak, benim yaşımdaki kızlara istedikleri her şeyi başaracaklarını ve bunun için bir hedefleri olduğunu göstermek istedim ve bununla gurur duyuyorum' dedi.

19 Kasım'da Tahran'da düzenlenen kısa mesafe yüzme müsabakalarında Fars ili takımı dört altın ve iki gümüş madalya kazanarak şampiyonluk platformuna çıktı.

Vista Furuzeş üç altın ve bir gümüş madalya kazanarak yarışmanın en iyi yüzücüsü seçildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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