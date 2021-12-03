3 Ara 2021 21:19
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News Code: 84564271
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İran, 60 bin megawatt güneş enerjisi üretim kapasitesine sahiptir

İran, 60 bin megawatt güneş enerjisi üretim kapasitesine sahiptir

Tahran, IRNA- Yinelenebilir Enerji Kurumu Sözcüsü Cafer Mohammadnejad, İran’In 60 bin megawatt güneş ve 40 bin megawatt rüzgar enerjisi üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Mohammadnejad yaptığı açıklamada, şu an 910 magawatt civarında yinelenebilir enerjilerden temin edildiğini belirterek, 250 magawatt kapasiteli santrallerin özel sektör tarafından yapım aşamasında olduğunu belirtti ve yaz aylarına kadar bitirileceğini söyled.

Mohammadnejad, 250 megawatt kapasitelik santralin yapımı için de yeni yatırımcılarla görüşlüldüğünü söyledi.

Yeni İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, geçen haftalarda bakanlığı döneminde 10 bin megawatt temiz enerji üretilmesini planladıklarını söyledi.

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