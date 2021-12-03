İran, 60 bin megawatt güneş enerjisi üretim kapasitesine sahiptir

Mohammadnejad yaptığı açıklamada, şu an 910 magawatt civarında yinelenebilir enerjilerden temin edildiğini belirterek, 250 magawatt kapasiteli santrallerin özel sektör tarafından yapım aşamasında olduğunu belirtti ve yaz aylarına kadar bitirileceğini söyled.

Mohammadnejad, 250 megawatt kapasitelik santralin yapımı için de yeni yatırımcılarla görüşlüldüğünü söyledi.

Yeni İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, geçen haftalarda bakanlığı döneminde 10 bin megawatt temiz enerji üretilmesini planladıklarını söyledi.

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2012