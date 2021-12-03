3 Ara 2021 21:13
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Viyana nükleer tur görüşmeleri sona erdi

Viyana nükleer tur görüşmeleri sona erdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti ve 4+1 gurubu arasında Viyana’da cereyan eden Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) ihyası için yapılan görüşmelerin ilk turu sona erdi, yeni tur görüşmeler haftaya başlayacaktır.

Müzakerelere ara verilmesi öncesinde İran Çarşamba günü yasa dışı ambargolar ve nükleer müzakerelerle ilgili iki ön taslak sundu, karşı taraf temsilcilerinin bu taslaklarla ilgili hazırlıklı olmamalarından dolayı başkentleri ile istişarelerde bulunmak üzere süre istediler.

İran’ın bu turdaki önerileri 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı ve KOEP çerçevesinde sunulmuştur fakat Avrupa ülkeleri İran’ın önerilerinin eski anlaşmaya aykırı olduğunu iddia etmiştir. Çin ve Rusya, İran’In Viyana’da sunduğu önerilerin dakik ve tartışılabilir olduğunu ve bir anlaşmaya temel oluşturabileceklerini söyledi.

Avrupa takımlarının başkentlerine dönmeleri esasında daha önceden de İran’ı bu tur müzakerelerden sonuç almamada suçlu göstermek için oynanan bir senaryonun aynısıdır.

İran’ın dakik ve uygulanabilir önerileri, bir sonraki tura kadar müzakere masasında olacaktır ve bir sonraki turda bu ülkelerin nasıl müzakereye başladıklarını görmek lazım.

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