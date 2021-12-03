Bageri: Karşı taraf, İran’ın önerilerine mantıklı cevaplar versin

İran’ın bu tur müzakerelere ekonomik, mali ve bankacılık uzmanlardan oluşan uzmanlarla katıldığını belirten Bageri, bunun İran’ın müzakerelerdeki ciddiyetinin göstergesi olduğunu ifade etti.

İran’da yeni hükümet oluştuğunu ifade eden bundan dolayı İran’ın müzakerelerle ilgili görüş ve önerilerini karşı tarafa ilettiğini ifade eden Bageri, ‘’ Biz yasa dışı ambargolar ve nükleer konuda iki yazılı metinde İran’ın görüşlerini ilettik, bu müzakereler için bir temeldir ve karşı tarafda bunlara mantıklı ve delillere dayalı yanıtlar vermelidir.’’ dedi.

İran’ın müzakereerin devam etmesini ilan ettiğini ifade eden Bageri, karşı tarafın istişareler için başkentlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

İran önerilerinin ortak temeller üzerine dayandığını ifade eden Bageri, İran müzakere takımını ülkedeki tüm görüşleri kapsadığını ve İran’ın temsilcisi olduğunu söyledi.

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2012