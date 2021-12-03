Borrel ve Emir Abdullahiyan, Viyana nükleer müzakerelerinin olumlu ortamda devam ettiğini bildirdi

Borrell, Viyana müzakerelerine katılan tüm tarafların ciddi şekilde anlaşmaya varmak için çalıştıklarını ifade ederek müzakerelerin önemli olduğunu söyledi.

Tüm tarafların tutumlarını yumuşatmalarını isteyen Borrell, kendisi ve AB’deki meslektaşlarının sorunun çözümüne hazır olduklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan da müzakerelerin total olarak iyi fakat yavaş ilerlediğini belirterek, İran heyetinin iyi niyetle, gerekli yetki ve ileriye dönük önerilerle müzakere masasında bulunduğunu söyledi.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile teknik işbirliğine bağlı olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, Viyana’da heyet başkanı Ali Bagerinin tamaslarının yanınsa, ambargolar ve nükleer komitenin teknik ve uzmanlık gerektiren görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, ABD’nin ahde vefasızlığı ve 3 Avrupa ülkesinin birşey yapmamasına ragmen, İran’In iyi niyetle müzakerelere devam ettiğini ve İran heyetinin her aşama için fiili plan ve programı bulunduğunu söyledi.

İyi bir anlaşmanın ulaşılabilir olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, bunun için tehdit söylemlerinin işbirliği, karşılıklı saygı ve sonuç odaklı söylemlerle değişmesi gerektiğini söyledi.

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2012