Bageri: KOEP Ortak Komisyonu bugün düzenlenecek

Bageri, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bugün AB Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Enrike Mora ile görüşme sonrası, oturumla ilgili son koordinasyonların Mora ile yaptıklarını söyledi.

İran’ın 4+1 grubuna sunduğu öneri hakkında Mora ile görüştüğünü ifade eden Bageri, karşı tarafın görüşlerinin Komisyon toplantısında dinleneceğini söyledi.

Toplantı başkentlerine dönüp, İran önerisini incelemek için zaman isteyen Avrupalı tarafın isteği ile düzenlenmektedir.

İran Çarşamba gece zalimce ambargoların kaldırılması ve nükleer konusundaki öneri paketini sundu.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012