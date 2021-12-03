Yedi ayda 27 milyar dolar petrol dışı ihracat gerçekleşti

Tebriz’de bir açılışta açıklamada bulunan Niyareki bu 7 ayda gerçekleşen ihracat miktarının değer olarak yüzde 48 ve ağırlık olarak da yüzde 15 bir önceki yıla göre artış gösterdiğini söyledi.

İran İstatistik Merkezi rakamlarına göre yüzde 5.5 ve Merkez Bankası rakamlarına göre de yüzde 6.1 üretim artışının gerçekleştiğini ifade eden Niyareki, ihracatın geliştirmesi için İran’ın 450 kentinde faaliyette bulunan ihracatçılar birliklerinin raporlarının sunulacağını söyledi.

25 sanayi sektöründen 7 aylık sürede 15 sektörde üretim artışı olduğunu ifade eden Sadıki, beyaz eşya üretiminde de yüzde 8 artış yaşandığını belirtti.

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