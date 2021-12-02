Hatibzade: Viyana’daki müzakere heyetleri Siyonist rejimden emir almayacaklar

Hatibzade Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Viyana görüşmelerinde sağlanan ilerlemelerle, Siyonist rejim gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi ve bir an evvel müzakerelerin durdurulmasını istedi. ‘’ dedi.

‘’ Varlığı savaş, gerginlik ve terörle oluşan rejimin her zaman görüşmeden nefret ettiği şaşırtıcı değildir. ‘’ diyen Hatibzade, heyetlerin Siyonist rejimden emir almayacaklarını söyledi.

Pazartesi gününden Viyana’da başlayan görüşmelerde İran heyeti bugün ambargoların giderilmesi ve nükleer konular konularındaki önerilerini karşı tarafa sundu ve sonuç odaklı görüşmelere hazır olduğunu bildirdi.

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