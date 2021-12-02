Bageri ve grossi Viyana’da görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakere heyeti başkanı Ali Bageri Keni, Viyana’da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) başkanı Rafael Grossi ile görüştü.

Viyana’da ajansın merkezinde yapılan görüşmeden sonra Bageri yaptığı açıklamada, görüşmenin yararlı ve İran ile ajans arasında teknik işbirliğinin devamına yönelik olduğunu belirterek, ‘’ İran Viyana’da olımlu ve faal görüşmelere devam etmekte kararlıdır. ‘’ dedi.

Bageri, ajansın Viyana teknik görüşmelerinde olumlu teknik rol oynayabileceğini söyledi.

Pazartesi gününden Viyana’da başlayan görüşmelerde İran heyeti bugün ambargoların giderilmesi ve nükleer konular konularındaki önerilerini karşı tarafa sundu ve sonuç odaklı görüşmelere hazır olduğunu bildirdi.

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