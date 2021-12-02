Bageri: İran öneri paketini sunmuştur

Bageri, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Viyana görüşmelerinin 4. Gününde bulunduklarını ve geçen günlerde bir çok ikili ve çoklu toplantıya katıldıklarını belirtti.

Bageri, görüşmelerde İran’ın müzakerelerinin eksen konuları özellikle ambargoların kaldırılması hususundaki görüşlerini aktardıklarını ve gözetilmesi gereken kıstasları ifade ettiklerini söyledi.

Dün akşam, ambargoların kaldırılması konusu ve İran nükleer uygulamaları ile senetleri karşı tarafa verdiklerini karşı tarafın bunları inceleyeceğini ve hazırlanması gerektiğini söyledi.

Bageri, müzakere haricinde bazı aktörlerin müzakereleri baltalamak istediklerini ve bunların görüşmeler sürecine halel getirmek istediklerini söyledi.

Bageri, İran’ın görüşmelere hazır olduğunu ve bunun için Viyana’da bulunduğunu ifade ederek, karşı tarafın görüşmelere hazır olması durumunda İran’ın bu konuda bir engeli olmadığını ve durumun bugün düzenlenecek görüşmelerde netlik kazanacağını söyledi.

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