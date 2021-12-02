Ayetullah Hamenei: Şehitlerin mesajı milletin birliği ve yetkililerin sorumluluklarını pekiştirmeli

Geçen ay İlam ili 3 bin şehit kongresi icra kurulu üyleri ile görüşen Ayetullah Hamenei, İlam ilinin kutsal savunma zamanında güçlü bir kale gibi olduğunu ve dağ gibi düşman karşısında direndiğini söyledi.

Sanatçılardan İlam ilinde yapılan cinayetlerinin anlatılmasını isteyen Ayetullah Hamenei, sanatçıların bu şekilde sahte insan hakları iddiasında olanları ifşa edeceklerini söyledi.

Savaşın ilam ilinin gelişmesine engel olmadığını ifade eden Ayetullah Hamenei, İslam açısından şehitlerin coğrafi sınırların yanında ahlak, inanç, din, kültür ve kimlik sınırlarını da koruduklarını ifade etti.

İran’ın savaşçıları ve şehitlerinde İslami yaşam tarzının belirgin olduğunu ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, şehitlerin mesajının yüce Allah yolunda korkunun anlamı olmadığı konusu olduğunu söyledi.

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2012